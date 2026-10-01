Глава Сочи открыл матч ХК «Сочи» символическим вбрасыванием

Глава Сочи Андрей Прошунин провел символическое вбрасывание перед началом домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла во дворце спорта «Большой» и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

После игры господин Прошунин поздравил команду с победой и отметил социальные проекты клуба и ледового дворца. В частности, на домашних матчах работает «Трибуна героев», билеты на которую передают военнослужащим, вернувшимся домой, и членам их семей.

ХК «Сочи» выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2014 года. Следующий домашний матч команда проведет 3 октября против нижегородского «Торпедо».

Наталья Белоштейн