В Оренбуржье состоялось первое заседание Законодательного Собрания восьмого созыва

В четверг, 1 октября, прошло первое заседание Законодательного Собрания восьмого созыва. Во время него депутаты утвердили ключевые руководящие должности, сформировали структуру, профильные комитеты областного парламента и утвердили их председателей. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Председателем Законодательного Собрания избран Сергей Грачев, занимающий этот пост с 2011 года. Заместителями председателя стали Светлана Алешина, ректор Оренбургского государственного педагогического университета, и Татьяна Еременко, руководитель аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области.

Андрей Шевченко повторно избран сенатором от Оренбургской области. Он уже представлял регион в Совете Федерации и возглавлял Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Руфия Кутляева