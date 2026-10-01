Отгрузка пищевых продуктов на Кубани за восемь месяцев упала на 18 млрд рублей

Объем отгруженных пищевых продуктов в Краснодарском крае за январь—август 2026 года составил 423,25 млрд руб., что примерно на 18,1 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Показатель составил 95,9% от уровня января—августа 2025 года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, которые проанализировал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Исходя из приведенной Краснодарстатом динамики, в январе—августе 2025 года объем отгрузки пищевой продукции составлял около 441,4 млрд руб. За год показатель сократился примерно на 18,1 млрд руб.

Сопоставимое по абсолютному размеру снижение зафиксировано в металлургическом производстве. Его отгрузка составила 76,38 млрд руб., или 80,2% от прошлогоднего уровня. Это соответствует сокращению примерно на 18,9 млрд руб. В производстве прочей неметаллической минеральной продукции объем снизился на 11 млрд руб., до 68,6 млрд руб. (86,2%).

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, сократило отгрузку примерно на 5,9 млрд руб. — до 15,31 млрд руб., или 72,1% от уровня годом ранее. В добыче полезных ископаемых показатель снизился примерно на 3,2 млрд руб., до 21,12 млрд руб. (87%). В том числе добыча нефти и природного газа уменьшилась до 14,41 млрд руб. (87%), а добыча прочих полезных ископаемых — до 4,5 млрд руб. (85,4%).

Отгрузка прочих транспортных средств и оборудования сократилась примерно на 1 млрд руб., до 8,81 млрд руб. (89,5%). В полиграфии снижение составило около 0,9 млрд руб., до 8,66 млрд руб. (90,9%). Производство готовых металлических изделий уменьшилось примерно на 0,7 млрд руб., до 47,35 млрд руб. (98,7%).

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов сократилось примерно на 0,4 млрд руб., до 2,15 млрд руб., или 84% от прошлогоднего показателя. В текстильной промышленности отгрузка снизилась примерно на 0,3 млрд руб., до 1,09 млрд руб. (77,9%). Обработка древесины и производство изделий из дерева сократились примерно на 0,1 млрд руб., до 2,16 млрд руб. (93,9%).

В производстве электрического оборудования объем отгрузки практически не изменился в абсолютном выражении, составив 8,49 млрд руб. против расчетных 8,53 млрд руб. годом ранее. Показатель составил 99,6% от уровня января—августа 2025 года.

В целом обрабатывающие производства за восемь месяцев отгрузили товаров, выполнили работ и оказали услуг на 1,194 трлн руб., или 99,5% от уровня годом ранее. Таким образом, совокупное снижение по отрасли составило около 6 млрд руб.

Роман Лаврухин