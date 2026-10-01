В Новороссийске перебои мобильной связи назвали причиной отключения фонарей

Перебои мобильной связи могут быть одной из причин отключения уличного освещения в Новороссийске. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил заместитель главы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

По его словам, системы управления уличным освещением работают с использованием SIM-карт, поэтому при глушении мобильной связи возможны сбои в работе фонарей. Ранее жители сообщили о темных участках улиц, в том числе в центральной части города.

«Если вы видите отсутствие уличного освещения, это не обязательно значит, что не работают фонари. У нас периодически происходят сбои из-за того, что глушат сотовую связь»,— сказал господин Бегляров.

В администрации сообщили о жалобах жителей на освещение на улицах Революции 1905 года, Советов, Осоавиахима, Прямой и других участках. По словам замглавы, освещение на улицах Осоавиахима и Прямой уже восстановлено. Для ремонта линии на улице Советов, 16 ожидается поступление оборудования из обменного фонда.

Наталья Белоштейн