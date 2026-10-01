На Северном Кавказе с 1 октября увеличили предельные тарифы ЖКУ

С 1 октября в регионах Северного Кавказа изменились предельные индексы платы за коммунальные услуги. Самый высокий показатель среди регионов России установлен для Ставропольского края — 22%. Параметры утверждены распоряжением правительства РФ от 25 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Документ устанавливает средние индексы изменения платы за коммунальные услуги по субъектам РФ. В Кабардино-Балкарии с 1 октября показатель составит 9,6%, в Карачаево-Черкесии — 12,6%, в Северной Осетии — Алании — 16,3%. В Дагестане индекс составит 19,7%.

При этом с 1 января 2026 года средний индекс для всех перечисленных регионов был установлен на уровне 1,7%. Октябрьские значения являются вторым этапом изменения платы.

Установленные правительством индексы являются средними по субъекту показателями. Фактическое изменение платежей для конкретных потребителей зависит от набора коммунальных услуг и действующих в муниципалитетах тарифов.

При этом для отдельных муниципальных образований предусмотрено предельно допустимое отклонение от установленного для региона индекса. В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии оно составляет 4,8%. Для Северной Осетии — Алании показатель установлен на уровне 2,1%. На Ставрополье допустимое отклонение значительно выше — 21,9%.

Установленные правительством индексы являются средними по субъекту показателями. Фактическое изменение платежей для конкретных потребителей зависит от набора коммунальных услуг и действующих в муниципалитетах тарифов.

Константин Соловьев