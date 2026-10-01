На Дону за нелегальный оборот алкоголя и табака на 3,7 млн рублей дали условный срок

Пролетарский районный суд Ростовской области вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также спирта без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба суда

По данным суда, с июня 2022 года по май 2025 года осужденный приобретал, перевозил и хранил для последующей продажи немаркированный алкоголь и табачные изделия. Общая стоимость продукции составила 3,7 млн руб.

Кроме того, с августа 2022 года по май 2025 года фигурант приобретал у неустановленного лица этиловый спирт и контрафактный алкоголь, после чего продавал их по установленным им ценам. Стоимость спирта составила 34,8 тыс. руб., алкогольной продукции — 401,6 тыс. руб., всего — около 436,4 тыс. руб.

В суде обвиняемы признал вину. Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, штраф в размере 2 млн руб. и конфискация движимого и недвижимого имущества, использовавшегося для совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн