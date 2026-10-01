Тарифы на автомобильные грузоперевозки на Кубани за год снизились на 2,6%

Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом в Краснодарском крае в августе 2026 года снизились на 2,6% по сравнению с августом прошлого года. По сравнению с июлем тарифы выросли на 1,7%, а с начала года оказались на 2% ниже уровня января—августа 2025 года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата об индексах тарифов на грузовые перевозки за август 2026 года, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Относительно декабря 2025 года тарифы на автомобильные грузоперевозки снизились на 1,9%.

В целом по всем видам транспорта тарифы в августе выросли за год на 1,5%, однако по итогам восьми месяцев снизились на 2,3%. Без учета трубопроводного транспорта августовский рост составил 2,9%, а с начала года тарифы снизились на 2,5%.

На трубопроводном транспорте тарифы в августе увеличились на 1,8% год к году, на нефтепроводном — на 4,5%. При этом тарифы на газопроводные перевозки снизились на 5%, а на морские — на 13,9%.

Валерий Климов