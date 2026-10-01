В Минводах началось рассмотрение дела о столкновении самолетов

Минераловодский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении двух сотрудников ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», обвиняемых в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые в силу занимаемых должностей были обязаны соблюдать соответствующие правила, однако, как полагает следствие, допустили преступную неосторожность в форме небрежности.

Это, по версии обвинения, привело к столкновению воздушных судов в мае 2025 года. Размер причиненного материального ущерба оценивается более чем в 12 млн руб.

Наталья Белоштейн