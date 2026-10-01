Семье погибшего при водолазных работах спасателя передали медаль «За отвагу» на Кубани

Семье погибшего спасателя МЧС России Семена Лугового передали медаль «За отвагу», которой он был награжден посмертно. Награду супруге спасателя вручил начальник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Пазынич.

Встреча прошла на территории Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.М. Нархова — филиала Южного регионального ПСО МЧС России. Семен Луговой работал в подразделении в течение 13 лет.

Спасатель-водолаз первого класса Семен Луговой погиб 28 февраля 2025 года во время проведения водолазных работ по сбору нефтепродуктов со дна Черного моря в районе станицы Благовещенской Краснодарского края. В установленный период он не поднялся на поверхность. На поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял Семена Лугового на поверхность. Реанимационные мероприятия не дали результата.

По словам начальника Южного регионального ПСО МЧС России Андрея Пазынича, Луговой пришел в отряд в 2011 году и за время службы принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он неоднократно проявлял мужество и самоотверженность и зарекомендовал себя как высоко подготовленный специалист.

«Семен Андреевич Луговой, ваш сын, муж, отец и наш товарищ, трагически погиб, исполняя служебный долг»,— отметил Андрей Пазынич, обращаясь к семье и коллегам спасателя.

В июле 2026 года указом президента России Семен Луговой был посмертно награжден медалью «За отвагу». Государственную награду ему присудили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

Супруга спасателя отметила, что работа была для Семена Лугового второй семьей, и поблагодарила коллег за переданную награду.

Мария Удовик