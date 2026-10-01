Саратовского терапевта оштрафовали на 1,5 млн руб. за посредничество во взятке

Врача-терапевта Калининской районной больницы Михаила Гущина приговорили к штрафу в 1,5 млн руб. Суд признал медработника виновным в посредничестве во взятке (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе Калининского райсуда Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медработник из Калининской райбольницы заплатит 1,5 млн руб. за посредничество во взятке

Фото: Пресс-служба Калининского районного суда Саратовской области Медработник из Калининской райбольницы заплатит 1,5 млн руб. за посредничество во взятке

Фото: Пресс-служба Калининского районного суда Саратовской области

Суд установил, что с 2024 по 2025 год господин Гущин неоднократно передавал различные суммы главврачу ГУЗ СО «Калининская районная больница» от другого врача этой же больницы. Взамен руководитель закрывал глаза на оформление последним фиктивных больничных гражданам. Известно, что подсудимый выступал посредником в передаче взяток по поручению главврача.

В суде фигурант свою вину признал и раскаялся в содеянном. Приговор не вступил в законную силу.

Марина Окорокова