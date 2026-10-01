Страховщики на Ставрополье собрали 8,6 млрд рублей премий за полгода

Страховые компании в январе—июне 2026 года собрали в Ставропольском крае 8,63 млрд рублей страховых премий. Выплаты по договорам страхования за этот период составили 6,55 млрд рублей, коэффициент выплат — 75,9%. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата о страховом рынке Ставропольского края, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На добровольное страхование пришлось 6,28 млрд рублей собранных премий, на обязательное — 2,35 млрд рублей. В структуре добровольного страхования крупнейшим сегментом было личное страхование — 3,59 млрд рублей, в том числе страхование жизни — 2,8 млрд рублей.

По имущественному страхованию собрано 2,697 млрд рублей, при этом выплаты составили 2,782 млрд рублей. Таким образом, выплаты превысили премии на 85,1 млн рублей, а коэффициент выплат достиг 103,2%.

В обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств страховщики собрали 2,03 млрд рублей, выплаты составили 1,64 млрд рублей. Коэффициент выплат по этому виду страхования составил 80,9%.

Валерий Климов