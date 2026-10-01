Стоимость отдыха в санаториях Сочи в октябре начинается от 63 тысяч на 10 дней

В октябре 2026 года стоимость бюджетных предложений в санаториях Сочи начинается от 63 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением. Объекты уровня «четыре звезды» стоят от 161,1 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Эксперты туроператора также отмечают, что на курортах Кавминвод средняя цена в сутки с лечением на двоих в санаториях эконом-сегмента составляет 12 тыс. руб., в среднем ценовом сегменте — 16 тыс. руб., в высоком ценовом сегменте — 24 тыс. руб. В санаториях Анапы бюджетные предложения начинаются от 62,3 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре. Объекты уровня «четыре звезды» — от 84,9 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре.

«Традиционно в бархатный сезон на черноморском побережье растет спрос на санатории со стороны туристов 60+. Помимо программ с полноценным лечением, есть оздоровительные тарифы с небольшим набором процедур, которые также пользуются стабильным спросом»,— рассказали в туроператоре.

Как рассказал «Ъ-Сочи» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, сегодня наблюдается серьезная неравномерность по спросу на санаторно-курортные услуги по разным регионам. Так, по словам эксперта, Анапа и Геленджик находятся в плюсе по спросу на туристический и санаторный отдых, а по Сочи и Кавминводам отмечается спад туристической активности, в том числе и в санаторно-курортном сегменте.

«В какой-то мере медицинский туризм движется в тренде региональных потоков, а не своих собственных. Например, Анапа в этом сезоне по нашей компании выросла на 50%, соответственно, санатории Анапы приросли примерно на столько же»,— говорит господин Ромашкин.

Главный врач клиники Rosa Springs (Эсто-Садок) Кирилл Куляев рассказал «Ъ-Сочи», что суммарная выручка санаторного сегмента за последние годы выросла в 2,8 раза — со 105 млрд до 288 млрд руб. в год. При этом, по словам участника рынка, рост обеспечен не строительством новых объектов (хотя во всех регионах появляются все новые и новые санаторно-курортные учреждения), а более интенсивным использованием существующего фонда (в том числе за счет выполненных реноваций объектов).

По словам господина Куляева, сегодня, помимо традиционного возраста 55+, в санатории горного Сочи все активнее приезжают люди 30–45 лет за короткими восстановительными заездами. Также, отмечает он, в структуру спроса заметно вписалась реабилитация участников СВО и членов их семей. «Заметен и тренд на выбор санатория ближе к дому: часть аудитории выбирает здравницу в своем или соседнем регионе ради коротких выездов на выходные»,— говорит главврач клиники Rosa Springs.

Подробнее о рынке санаторно-курортных услуг Северного Кавказа и юга России — читайте в материале «Измучены Нарзаном».

Дмитрий Михеенко