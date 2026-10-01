Двое бывших инспекторов ДПС в Ахтубинске стали фигурантами дела о взятке

В Ахтубинске возбудили уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов ДПС районного ОМВД России. Их подозревают в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ахтубинске возбудили дело против двух экс-инспекторов ДПС за взятку в 15 тысяч рублей

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX В Ахтубинске возбудили дело против двух экс-инспекторов ДПС за взятку в 15 тысяч рублей

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Следствие полагает, что бывшие полицейские потребовали от водителя «Лады Гранты», не имеющего водительских прав, 15 тыс. руб. за несоставление административного протокола. Правонарушитель перечислил деньги на банковский счет сожительницы одного из инспекторов. Взятку напарники поделили между собой.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК и ОРЧ СБ УМВД России по региону. В настоящее время проводятся следственные действия.

Марина Окорокова