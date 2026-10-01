Главы Цимлянского района досрочно ушли в отставку

Глава администрации Цимлянского района Ростовской области Елена Ночевкина и глава района — председатель собрания депутатов Людмила Перфилова досрочно прекратили свои полномочия. Обе чиновницы подали заявления об отставке по собственному желанию 24 сентября, следует из сообщения на сайте администрации.

Решение об их досрочном уходе собрание депутатов приняло на внеочередном заседании 29 сентября. До 18 октября Ночевкина и Перфилова продолжат исполнять обязанности.

Ночевкина руководила районной администрацией с 2023 года. До этого она занимала должность первого заместителя главы. В муниципальной системе она работает с 1999 года, в 2007 году возглавила управление социальной защиты населения. По данным «Блокнот. Ростов», ее уход связан с выходом на пенсию.

Перфилова с 2009 года была директором школы №2. В 2016 году ее избрали председателем собрания депутатов — главой Цимлянского района.

Кто возглавит администрацию и район после 18 октября, пока не сообщается.

Наталья Белоштейн