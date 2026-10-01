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В Крыму на два дня ограничат работу МФЦ

В Крыму 2 и 3 октября будет ограничен режим работы центров «Мои Документы». Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Как следует из сообщения, 2 октября после 13:00 и весь рабочий день 3 октября МФЦ будут только консультировать посетителей и выдавать готовые результаты услуг, если для их получения не требуется печать.

Ограничения связаны с регламентным обслуживанием внутренних сервисов ГБУ РК «МФЦ», отмечается в сообщении. Полноценное предоставление услуг в указанный период осуществляться не будет.

Константин Соловьев

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