В Крыму на два дня ограничат работу МФЦ

В Крыму 2 и 3 октября будет ограничен режим работы центров «Мои Документы». Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Как следует из сообщения, 2 октября после 13:00 и весь рабочий день 3 октября МФЦ будут только консультировать посетителей и выдавать готовые результаты услуг, если для их получения не требуется печать.

Ограничения связаны с регламентным обслуживанием внутренних сервисов ГБУ РК «МФЦ», отмечается в сообщении. Полноценное предоставление услуг в указанный период осуществляться не будет.

Константин Соловьев