Огурцы на Ставрополье подорожали на 9,9% за неделю

На Ставрополье за неделю с 22 по 28 сентября наиболее заметно выросли цены на свежие огурцы — на 9,89%, до 135,12 руб. за кг, тогда как сильнее всего подешевели яблоки — на 4,72%, до 139,11 руб. за кг. Об этом говорится в материалах еженедельного мониторинга цен по Ставропольскому краю, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Неделей ранее огурцы стоили в среднем 124,72 руб. за кг, поэтому за неделю их цена увеличилась на 10,40 руб. Яблоки, напротив, подешевели с 145,91 до 139,11 руб. за кг, или на 6,80 руб.

Среди продуктов питания заметно подорожали также овощные консервы для детского питания — на 3,46%, до 877,06 руб. за кг, фруктово-ягодные консервы — на 3,05%, до 652,92 руб., курица — на 2,1%, до 266,17 руб. за кг. Печенье стало дороже на 2,52%, сметана — на 1,77%, вареная колбаса — на 1,42%.

Одновременно снизились цены на картофель — на 3,31%, до 55,05 руб. за кг, морковь — на 3,18%, до 41,33 руб., и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,3%, до 129,77 руб. за кг.

В непродовольственном сегменте сильнее всего снизилась цена костюма спортивного для детей школьного возраста — на 4,45%, до 3 384,34 руб. Еще на 3,71% подешевела майка-футболка бельевая, на 1,92% — детская футболка. При этом хозяйственное и туалетное мыло подорожали на 2,74% и 2,8% соответственно, шампунь — на 2,69%, стиральный порошок — на 2,36%.

Из лекарственных препаратов наиболее заметно подорожали нимесулид — на 2,57%, до 131,38 руб., и римантадин — на 2,19%, до 87,25 руб. При этом цена активированного угля снизилась на 1,3%.

В сфере услуг стоимость мойки автомобиля выросла на 1,38%, до 966,71 руб., модельной стрижки в женском зале — на 1,32%, до 789,94 руб. Проживание в гостинице 1* подорожало на 0,6%. При этом день в доме отдыха подешевел на 1,77%, а цена проживания в гостинице 4–5* снизилась на 0,28%.

При этом цены на бензин, городской транспорт, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и электроэнергию за неделю в мониторинге не изменились.

Валерий Климов