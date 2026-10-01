Объем кредитования в Удмуртии вырос на 6% в августе

Жители Удмуртии оформили 45,1 тыс. новых кредитов в августе на общую сумму 14,4 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 6%, объем кредитования — также на 6%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По итогам августа республика заняла 28-е место среди 70 регионов в рейтинге ОКБ по объему выданных кредитов. Доля жителей Удмуртии, оформивших новый кредит за месяц, составила 3,1%.

За январь—август в республике выдано 315,5 тыс. кредитов на 100,9 млрд руб. При этом количество займов на 100 жителей составило 21,9.

В целом по России в августе банки выдали 4,3 млн розничных кредитов на 1,2 трлн руб. Количество выдач за месяц выросло на 7%, объем — на 6%. В годовом выражении число кредитов увеличилось на 23%, объем — на 12%.