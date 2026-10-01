В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживается 20 рейсов

В международном аэропорту Сочи задерживаются 20 рейсов. На вылет задержаны восемь бортов, на прилет — 12, следует из данных онлайн-табло.

Среди задержанных вылетов — рейсы в Москву, Чебоксары, Нижний Новгород, Самару, Пермь и Уфу, два рейса в Казань. Время задержки составляет от менее часа до шести часов.

На прилет задерживаются рейсы из Тель-Авива, Перми, Тюмени, Омска, Маската, Чебоксар, Самары и Нижнего Новгорода, а также два рейса из Уфы и два из Казани. Максимальная задержка достигает 13 часов.

Наталья Белоштейн