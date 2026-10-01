Жители Ярославской области в августе взяли больше кредитов, чем в июле

Банки в августе выдали жителям Ярославской области 34,1 тыс. розничных кредитов на 8,5 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с июлем количество выдач выросло на 9%, объем кредитования увеличился на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По объему выданных кредитов Ярославская область заняла 42-е место среди 70 регионов, представленных в статистике ОКБ. Новый кредит в августе оформили 2,9% жителей региона.

За январь—август банки выдали в Ярославской области 237,3 тыс. розничных кредитов на 58,8 млрд руб. На 100 жителей региона за этот период пришлось 19,9 нового кредита.

В целом по России в августе было выдано 4,3 млн розничных кредитов на 1,2 трлн руб. Это максимальное количество выдач за последние два года. За месяц число выданных кредитов выросло на 7%, объем — на 6%.

Виктория Самко