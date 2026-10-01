Суд по искам экс-сенатора Арашукова к колонии «Черный дельфин» отложен

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области перенес рассмотрение административных исков экс-сенатора Рауфа Арашукова к колонии «Черный дельфин» (ИК-6) буквально за несколько минут до начала заседания, назначенного на 1 октября 2026 года. «Ъ» прибыл на заседание и узнал, что причиной стало ходатайство адвоката осужденного, сославшегося на собственную занятость. На заседании планировалось опросить свидетелей, однако истец отказался их допрашивать в отсутствие защитника. Новое заседание назначено на 5 октября, 14:00, оно пройдет в открытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сенатор Рауф Арашуков (справа)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Экс-сенатор Рауф Арашуков (справа)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», Рауф Арашуков был переведен в штрафной изолятор за отказ выходить на работу: в ИК-6 экс-сенатор работает швеей. В ШИЗО осужденный объявил голодовку, продлившуюся десять дней, и требовал обеспечить «нормальные» условия труда. По словам адвоката, экс-сенатор держался исключительно на воде.

В поданных исках Рауф Арашуков настаивает, что отказ от работы был вызван уважительными обстоятельствами — ненадлежащими условиями в рабочей камере, в частности слишком высокой температурой воздуха, из-за которой у него начались проблемы со здоровьем.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседаний Совета федерации. Вместе с ним под стражу взяли его отца Рауля — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». В декабре 2022 года Мосгорсуд вынес обоим пожизненные сроки за создание ОПС, организацию убийств, хищение газа у «Газпрома» на сумму 4,4 млрд руб. и другие экономические преступления. Уже в 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга добавил господину Арашукову десять лет колонии и штраф 120 млн руб. за дачу взятки сотруднику УФСИН — ранее сообщалось, что через адвоката он передал 3 млн руб. за создание привилегированных условий отбывания наказания.

Яна Вежлева