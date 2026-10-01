В Самаре сына главы ОПГ «Индейцы» будут судить за смертельное ДТП

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 14 сентября 2025 года на улице Ленинской в Самаре. На скамье подсудимых окажется 20летний студент техникума. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в 5:31 (MSK+1) молодой человек в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля BMW ехал по ул. Ленинской с превышением скорости. При пересечении с ул. Венцека он не уступил дорогу автомобилю Datsun, который двигался по главной дороге, и спровоцировал столкновение.

В результате аварии водитель Datsun погиб, а его пассажир получил тяжкие травмы. Обвиняемый скрылся с места аварии, но его личность установили. Фигуранта задержали и арестовали. Оспорить свое задержание под стражей он не смог.

На этапе предварительного расследования фигурант добровольно возместил потерпевшим материальный и моральный вред. Фигуранту вменяют нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Уголовное дело передано на рассмотрение в Самарский районный суд.

По данным источников «Ъ-Волга», обвиняемый — Захар Коптелов. Он приходится сыном Сергею Коптелову — руководителю известной в регионе ОПГ «Индейцы». В мае 2025 года на основе вердикта присяжных от 30 апреля 2025 года он был признан виновным по статьям об убийстве, покушении, вымогательстве и незаконном обороте оружия и приговорен к 24 годам 11 месяцам лишения свободы. Но в апреле 2026 года облсуд сократил Сергею Коптелову срок заключения на пять месяцев, исключив ряд преступных эпизодов.

Георгий Портнов