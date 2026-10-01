Экс-заместитель главы Самары назначен вице-губернатором Оренбургской области

С 1 октября на должность вице-губернатора по вопросам региональной безопасности назначен полковник запаса, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества Сергей Карасев. С декабря прошлого года Сергей Карасев работал заместителем главы Самары. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

По словам главы региона, Сергей Карасев , является одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Новый вице-губернатор более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии, а также в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Уверен, его опыт будет полезен и Оренбуржью. Одним из важных направлений деятельности Сергея Карасева в новой должности станет работа с ветеранами СВО, а также повышение безопасности региона. Для нас особенно важно, что ветераны СВО продолжают работать на благо страны, привнося в систему управления проверенные качества – ответственность, верность долгу и способность решать сложнейшие задачи. Ведь люди, на деле доказавшие преданность Родине там, "за ленточкой", продолжат верно служить ей и здесь, уже в мирной жизни», — сообщает Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева