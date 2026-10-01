В Краснодаре утром 1 октября работают 83 АЗС

Утром 1 октября в Краснодаре работают 83 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 45 АЗС, АИ-95 — на 41, АИ-100 — на семи. Дизельное топливо есть на 80 заправках. Об этом сообщили в МЦУ города.

Работающие АЗС представлены сетями «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К». Заправки расположены в разных районах города, в том числе на Уральской, Московской, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Западном и Восточном обходах и других улицах.

На ряде АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только непосредственно в баки автомобилей.

Еще 23 АЗС временно не отпускают топливо. Девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Наталья Белоштейн