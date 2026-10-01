В Мурманской области раскрыли убийство экс-акционера завода спустя 18 лет

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Мурманской области, обвиняемых в убийстве бывшего акционера одного из предприятий региона и участии в банде. Преступление было совершено в 2008 году. Об этом сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Убийство произошло в 2008 году

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Убийство произошло в 2008 году

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, один из обвиняемых решил убить двух братьев, которые ранее владели акциями завода, чтобы запугать действующего собственника и впоследствии завладеть предприятием. В ночь на 19 марта 2008 года фигуранты похитили одного из братьев, привезли его на территорию завода, где удерживали и избивали, после чего вывезли в лесополосу возле дороги Кола — Лотта и убили. Тело мужчины обнаружить не удалось.

С марта 2008 года по июль 2015 года, как утверждает следствие, обвиняемые также совершили несколько покушений на убийство второго брата. Расследование убийства долгое время не давало результатов.

Дело удалось раскрыть в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет. Следователи повторно изучили материалы дела, установили новых свидетелей и получили сведения о возможной причастности обвиняемых. Во время дополнительного осмотра предполагаемого места убийства примерно в 5 км от дороги Кола — Лотта было найдено оружие, из которого, предположительно, застрелили потерпевшего. Его направили на баллистическую экспертизу.

Троим фигурантам предъявлены обвинения в создании банды и участии в ней, а также в убийстве двух и более человек, сопряженном с похищением человека и бандитизмом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В 2019 году эти же фигуранты были осуждены за вымогательство и похищение человека. Один из них также был признан виновным в организации приготовления к убийству. Они получили от 10 до 15 лет лишения свободы и в настоящее время отбывают наказание.

Карина Дроздецкая