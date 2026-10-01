Объем отгруженной промышленной продукции в КБР вырос на 48,6%

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в Кабардино-Балкарии за восемь месяцев 2026 года составил 25,6 млрд руб., увеличившись на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Рост показателей зафиксирован по нескольким направлениям промышленного производства. В частности, в республике увеличился выпуск одежды, мебели, готовых металлических изделий, прочей неметаллической минеральной продукции и других готовых изделий.

В относительном выражении объем отгрузки оказался почти в полтора раза выше показателя за январь–август 2025 года.

Наталья Белоштейн