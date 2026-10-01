На Ставрополье три человека пострадали после опрокидывания автомобиля

В Буденновском округе начинающий водитель допустила опрокидывание автомобиля, в результате чего травмы получили три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительной информации, накануне днем, 30 сентября, на федеральной автомобильной дороге «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», 19-летняя водитель автомобиля Lada Kalina двигалась со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением. Девушка не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с опрокидыванием.

В результате ДТП травмы получили жители округа: 19-летняя водитель и два пассажира автомобиля — 19-летний молодой человек и 54-летняя женщина. С травмами они были доставлены в больницу города Буденновска. Как установили правоохранители, водитель имеет стаж управления транспортными средствами в три месяца. К административной ответственности за это время привлекалась один раз. В момент ДТП была трезва.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Константин Соловьев