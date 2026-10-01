Антициклон принесет в Петербург сухую погоду и до +16 градусов

В Санкт-Петербурге 1 октября ожидается переменная облачность и без осадков. Утром местами сохранится туман. Об этом сообщил ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +13…+18. Ветер юго-западный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет слабо снижаться и составит 778 мм рт. ст., что существенно выше климатической нормы.

В пятницу, 2 октября, в Петербурге также будет без осадков. Ночью температура опустится до +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16.

Карина Дроздецкая