На Ставрополье завершили капремонт крыш за 12,4 млн рублей

В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт крыш четырех многоквартирных домов. Общая площадь обновленных кровель превысила 1,7 тыс. кв. м, стоимость работ составила 12,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Работы выполнили в Зеленокумске, станице Ессентукской, Курсавке и Грачевке. Дома были построены в 1965–1974 годах. Отмечается, что кровли имели повреждения асбестоцементного покрытия. В отдельных случаях требовалось восстановление несущих конструкций, водостоков, вентиляционных каналов и ограждений.

На объектах также восстановили поврежденные элементы стропильной системы, обрешетку и контробрешетку. Деревянные конструкции обработали огнебиозащитными составами. Кроме того, подрядчики смонтировали паро- и гидроизоляцию, восстановили слуховые окна и вентиляцию. Финальным этапом стал монтаж кровли из металлопрофиля, снегозадержателей, ограждений и новых водосточных систем.

Всего в 2026 году на Ставрополье планируется отремонтировать 248 крыш многоквартирных домов, что на 47 объектов больше, чем годом ранее.

Константин Соловьев