Депутат Госдумы от Удмуртии Айтакова вошла в состав комитета по регполитике

Депутата Госдумы от Удмуртии и Пермского края Ксению Айтакову (КПРФ) включили в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Об этом парламентарий написала в Telegram после первого заседания нового состава нижней палаты 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«В его ведении находятся вопросы развития регионов, совершенствования системы местного самоуправления и взаимодействия органов власти с муниципалитетами»,— пояснила Ксения Айтакова.

Она прошла в Госдуму от КПРФ по региональной группе Удмуртии и Пермского края. В списке парламентарий занимала вторую позицию после снятого с выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко (см. «Ъ-Удмуртия» от 7 сентября). С октября 2021 года она была Зампредседателя Заксобрания Пермского края. Первым секретарем крайкома КПРФ политик стала в мае 2018 года. В 2020-м и 2025 годах она участвовала в выборах губернатора Пермского края. Ксения Айтакова руководила фракцией в краевом парламенте в 2013-2016 годах. По первому высшему образованию коммунистка является учителем-логопедом, по второму — юристом. Ей 44 года.

По итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, «Единая Россия» — 349, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40%. Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

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