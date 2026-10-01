Пляжный сезон на юге России завершился: в Сочи вода остыла до +22 градусов

Пляжный сезон на юге европейской части России завершился. В Сочи температура воды в Черном море снизилась до +22 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

По ее словам, температура воды на курортах юга России продолжит постепенно снижаться. В Сочи сейчас она составляет +22 градуса. В Туапсе — +21 градус, в Ялте и Алуште — также +21 градус.

В Анапе и Феодосии температура воды составляет +19 градусов. В Геленджике и Ейске — +17 градусов, в Евпатории — также +17 градусов. В Калининграде вода остыла до +16 градусов.

«Уже закончен курортный сезон»,— сообщила Марина Макарова.

По данным синоптика, в октябре температура воздуха в регионе будет соответствовать среднемноголетним значениям, однако прогнозируется ее снижение. Уже в ближайшие выходные температура воздуха может опуститься до +11...+17 градусов.

После похолодания ожидается некоторое повышение температуры воздуха, однако, по словам специалиста, вода в Черном море останется слишком холодной для купания.

Температура воды в Сочи пока составляет +22 градуса, однако в дальнейшем ожидается ее плавное понижение. На других курортах черноморского побережья показатели уже ниже: в Туапсе — +21 градус, в Геленджике — +17 градусов, в Анапе — +19 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что продолжительность горнолыжного сезона в горах Сочи увеличат до 150 дней за счет строительства новой зоны раннего катания «Пик — отметка 1800». Проект предусматривает строительство двух подъемников и пяти трасс.

Мария Удовик