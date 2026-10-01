«Ростов-Дон» одержал победу над московским «Лучом» со счетом 41:19

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал очередную победу в чемпионате России. В домашнем матче Суперлиги ростовчанки обыграли московский «Луч» со счетом 41:19, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

По итогам первого тайма «Ростов-Дон» вел со счетом 19:9. После паузы команда увеличила преимущество еще на 13 мячей. В прошлом сезоне «Ростов-Дон» также дважды уверенно обыграл «Луч» — 43:28 и 41:22.

Следующий матч ростовчанки проведут 5 октября. В Чехове команда встретится со звенигородской «Звездой». Начало игры запланировано на 19:00.

Константин Соловьев