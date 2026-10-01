Главы МИД России, Абхазии и Южной Осетии встретятся в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 октября проведет в Москве встречи с главами внешнеполитических ведомств Абхазии и Южной Осетии Олегом Барцицем и Ахсаром Джиоевым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

По ее словам, в Москве запланированы традиционные двусторонние и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в октябре 2025 года.

В ходе отдельных переговоров Сергей Лавров обсудит с Олегом Барцицем вопросы российско-абхазских отношений, а с Ахсаром Джиоевым — отношения России и Южной Осетии.

В трехстороннем формате министры планируют рассмотреть внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в рамках международных дискуссий по Закавказью.

Предстоящие переговоры с российской стороной также подтверждались южноосетинской стороной. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов сообщал, что встреча Сергея Лаврова и Ахсара Джиоева состоится 1 октября. По его словам, внешнеполитические ведомства двух стран поддерживают регулярный диалог и координируют действия на международных площадках, в том числе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

О встрече Сергея Лаврова с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем также сообщалось абхазским внешнеполитическим ведомством. Стороны намерены обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и взаимодействия.

Мария Удовик