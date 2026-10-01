В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность. Есть угроза падения взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рекомендуют находящимся в зданиях отойти от окон и укрыться в защищенных помещениях, подвалах или заглубленных помещениях. На улице следует укрыться в ближайшем защищенном помещении либо в складках местности. Находящимся в транспорте рекомендуют выйти и найти укрытие.

При обнаружении обломков взрывных устройств жителей призвали не приближаться к ним и сообщить о находке по номеру 112.

Наталья Белоштейн