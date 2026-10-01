В Сочи полиция проверяет сообщение о нападении на девушку с ножом

В дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о конфликте на улице Красноармейской. По предварительной информации, речь шла о возможном нападении неизвестного с ножом на девушку в центре города.

После поступления обращения сотрудники полиции начали проверку и комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе предварительной проверки информация о причинении девушке телесных повреждений с помощью ножа не подтвердилась. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства конфликта.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия»,— сообщили в полиции Кубани.

Мария Удовик