Завершено расследование дела о краже плодородного слоя почвы на Алтае

Полиция Алтайского края завершила расследование дела о хищении плодородного слоя почвы. Обвиняемыми по нему проходят четыре жителя Барнаула, сообщили в региональном главке МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, злоумышленники украли более 4500 т грунта с участка, расположенного рядом с аэропортом краевого центра. Землю они добывали под покровом ночи, а затем реализовали предприятию, специализирующемуся на выращивании плодовых и овощных культур, и частникам. Ущерб составил более 1,6 млн руб.

Весной «черных» копателей задержали. У них изъяли бухгалтерские документы, договоры о поставках, счета-фактуры, сотовые телефоны, транспорт. Трое из четырех обвиняемых дали признательные показания.

Илья Николаев