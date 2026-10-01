Житель Краснодара взломал родительский сейф и отдал мошенникам 65 млн рублей

В Краснодаре 20-летний местный житель по указанию мошенников вскрыл сейф родителей и передал курьеру хранившиеся там деньги и ценности. Общий ущерб от действий аферистов составил 65 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленники убедили жертву, что ему якобы грозит уголовная ответственность за «финансирование терроризма». Под их давлением он рассказал, где родители хранят деньги и ценности. После этого мошенники перевели ему 20 тыс. рублей на покупку болгарки, с помощью которой он вскрыл сейф.

Из сейфа он забрал 300 тыс. рублей, коллекционные монеты и ювелирные изделия и передал их прибывшему курьеру.

Оперативники задержали одного из предполагаемых участников схемы — 34-летнего жителя Дагестана. Полученные деньги и ювелирные изделия он успел передать сообщникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Устанавливаются остальные участники преступления.

Наталья Белоштейн