Учителям, ветеринару и режиссеру из Дагестана присвоили госзвания и награды

Президент России Владимир Путин присвоил государственные звания и награды жителям Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы РД.

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили три педагога: учитель Сангарской школы Лакского района Патимат Айгунова, учитель Куркентской школы Сулейман-Стальского района Гюзель Меджидова и заместитель директора лицея №3 в Махачкале Зумрият Самедова.

Кроме того, звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено начальнику ветеринарной станции Ленинского района Махачкалинского городского ветеринарного управления Магомеду Зайнулабидову.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден кинорежиссер Магомед Сулейманов.

Константин Соловьев