Томской области выделили средства на возмещение затрат на тушение лесных пожаров

Правительство РФ направит Томской области из федерального бюджета средства на возмещение затрат на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По его словам, регион направит эту сумму на финансирование госконтрактов для задействования авиатехники, оплату труда специалистов, в том числе привлеченных из других регионов, которые круглосуточно боролись с пожарами и не допустили перехода огня в населенные пункты. Также средства выделят на объекты инфраструктуры и экономики и прочие расходы, связанные с тушением пожаров.

7 сентября в Томской области был снят режим ЧС. На тот момент в регионе ликвидировали 471 лесной пожар на общей площади около 130 тыс. га.

Александра Стрелкова