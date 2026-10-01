В Дагестане отменили разрешение на строительство жилого комплекса

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) удовлетворил жалобу прокуратуры Дагестана по делу о строительстве многофункционального жилого комплекса в Махачкале. Суд отменил решение первой инстанции и признал незаконными документы, ставшие основанием для строительства объекта, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, при выдаче разрешений были допущены нарушения градостроительного законодательства. В частности, проект комплекса не предусматривал технической возможности его подключения к городским сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, при проектировании и строительстве объекта не была предусмотрена инженерная защита от негативного воздействия вод.

Иск был подан в Арбитражный суд Республики Дагестан. Первая инстанция в удовлетворении требований прокуратуры отказала. Надзорное ведомство обжаловало это решение. Апелляционная инстанция с доводами прокуратуры согласилась. Решение суда первой инстанции отменено, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев