В Ленобласти растет число выходов медведей к людям

В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировали 32 случая выхода медведей в населенные пункты и дачные массивы. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год: в 2025-м комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира получил 35 таких обращений. Об этом «Деловому Петербургу» сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти настоятельно просят граждан при встрече с хищником не приближаться к нему или пытаться прогнать его самостоятельно

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Власти настоятельно просят граждан при встрече с хищником не приближаться к нему или пытаться прогнать его самостоятельно

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

При этом комитет не фиксирует роста числа конфликтов между людьми и медведями и оценивает ситуацию как контролируемую. Выходы животных там связывают в том числе с сезонным расселением молодых особей и доступностью пищи рядом с населенными пунктами.

По мнению зоолога и специалиста по конфликтам крупных животных с человеком Михаила Кречмара, одной из причин увеличения числа медведей вблизи людей может быть рост численности популяции. Еще одним фактором эксперт называет неполное освоение квот на добычу: часть выданных разрешений остается неиспользованной, что позволяет численности животных увеличиваться.

В Ленобласти численность бурых медведей в последние годы остается стабильной и составляет около 3,2 тыс. особей. Наибольшая плотность популяции приходится на восточные и северо-восточные районы региона.

Власти рекомендуют жителям не оставлять пищевые отходы в доступном для животных месте и не подкармливать медведей. При встрече с хищником не следует приближаться к нему или пытаться прогнать его самостоятельно.

Карина Дроздецкая