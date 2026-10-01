Нулевой НДС на авиаперевозки в ДФО и Крым предлагают сохранить до 2030 года

Нулевую ставку НДС на авиаперевозки в Крым, Севастополь и Дальневосточный федеральный округ (ДФО) предлагают продлить до 1 января 2030 года. Соответствующий проект поправок в первую и вторую части Налогового кодекса размещен в электронной базе Госдумы.

Согласно документу, речь идет о продлении действия НДС по ставке 0% для авиаперевозок в (из) аэропортов ДФО, Крыма и Севастополя и по ставке 10% — для перевозок в (из) аэропортов Московского авиационного узла.

Наталья Белоштейн