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Густой туман ожидается в Петербурге утром 1 октября

В Санкт-Петербурге утром 1 октября местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее (считается умеренным туманом. — «Ъ»). Предупреждение распространило ГУ МЧС России по Петербургу.

Спасатели предупредили о возможном ухудшении видимости на дорогах и повышении риска ДТП

Спасатели предупредили о возможном ухудшении видимости на дорогах и повышении риска ДТП

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Спасатели предупредили о возможном ухудшении видимости на дорогах и повышении риска ДТП

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Спасатели предупредили о возможном ухудшении видимости на дорогах и повышении риска ДТП. Водителям рекомендуют снизить скорость, отказаться от резких перестроений и обгонов и соблюдать дистанцию.

Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе дорог. В МЧС также призвали учитывать снижение видимости вблизи образовательных учреждений.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 112 или 101.

Карина Дроздецкая

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