За невыплату зарплаты будут судить руководство угледобывающей компании Кузбасса

Суд Прокопьевска рассмотрит уголовное дело руководителей угледобывающей компании. Ее бенефициар и гендиректор обвиняются в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), рассказали в прокуратуре Кемеровской области, материалы которой послужили основанием для возбуждения дела. По информации источников «Ъ-Сибирь», речь идет об ООО «Универсал-Трейд-Плюс».

По версии следствия, в период с июля 2024 года по апрель 2025 года топ-менеджеры задолжали 130 работникам предприятия около 25,6 млн руб. При этом у них имелась возможность выплачивать жалованье сотрудникам в срок и в полном объеме.

В кузбасском управлении Следственного комитета России рассказали, что еще до передачи дела в суд правоохранителям удалось добиться полного погашения задолженности по зарплате.

Илья Николаев