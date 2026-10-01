«Сибирь» вновь уступила «Локомотиву» в матче КХЛ

ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» в матче КХЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев льда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Единственную шайбу в начале второго периода в составе новосибирцев реализовал Александр Яремчук. «Как говорится, не дотерпели, во втором периоде получили вот это глупое удаление. Понятно, что команда соперника таким навалом пошла, там столько бросков было, много бросали от синей линии. Они закопали эти две шайбы. Не хватило нам еще одного гола в большинстве», — прокомментировал итог матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Следующую игру новосибирская команда проведет 2 октября с «Салаватом Юлаевым». На данный момент «Сибирь» занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ. По итогам 10 игр новосибирцы имеют две победы и восемь поражений.

Александра Стрелкова