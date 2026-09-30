Росприроднадзор требует 166 млн руб. за свалку на Майкопской в Волгограде

Росприроднадзор требует возмещение вреда в размере 166 млн руб. за свалку на ул. Майкопской в Волгограде. Соответствующий анонс появился на канале ведомства в Rutube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Претензии адресованы ООО «Стройград», которое, по данным ведомства, складировало на участке строительные отходы. Инспекторы установили, что площадь загрязненной территории превышает 1,8 тыс. кв. м, а объем размещенных отходов — 4,8 тыс. куб. м.

Ведомство намерено обратиться в суд, если компания не возместит вред добровольно. Сюжет о свалке Росприроднадзор опубликует 5 октября, указано на Rutube.

Нина Шевченко