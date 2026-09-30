Суд взыскал с Дагомысского ДРСУ 30,6 млн рублей долга за дорожные работы

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с регионального госпредприятия «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) 30,6 млн руб. задолженности по 10 договорам субподряда и оказания услуг. Истцом выступило ООО «Магистраль», сказано в решении, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

Согласно материалам дела, ООО «Магистраль» выполнило для «Дагомысского ДРСУ» работы по содержанию и ремонту дорог в Сочи. В частности, компания обслужила участки трассы Джубга—Сочи—граница с Абхазией. Стоимость заключенных договоров — от 532 тыс. до 70 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магистраль» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году. Основной вид деятельности общества — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Александр Кулибякин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2025 год составила 477,5 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

Выполненные работы ДРСУ полностью не оплатило. Предприятие заявило, что результат был зафиксирован только на бумаге, фактически работы не выполнены. Суд этот довод отклонил. В пользу «Магистрали» взысканы 30,6 млн руб. основного долга, неустойки и проценты, а также 588 тыс. руб. расходов на госпошлину.

Требования «Магистрали» суд квалифицировал как текущие платежи, поскольку сроки оплаты наступили после возбуждения дела о банкротстве госпредприятия. Весной этого года кубанский арбитраж удовлетворил заявление ООО «Маркер» о признании «Дагомысского ДРСУ» банкротом. Конкурсным управляющим назначен Олег Загурский.

Основанием для иска стала задолженность ДРСУ перед кредитором, возникшая из договора субподряда. Ее размер составил около 24 млн руб. Из материалов дела следует, что в 2020 году «Маркер» выполнил для управления работы по нанесению дорожной разметки в Сочи. Однако контрагент не произвел оплату. В 2021 году общество взыскало долг через суд. Несмотря на это, «Дагомысское ДРСУ» средства так и не перечислило.

Дмитрий Холодный