Семь человек госпитализированы после ДТП на мосту под Волгоградом

Вечером 30 сентября в Среднеахтубинском районе произошло столкновение автомобилей Skoda и Lada Granta на мосту в сторону поселка Колхозная Ахтуба. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

В ДТП пострадали семь человек, четверо из них несовершеннолетние. Пострадавших доставили в больницу.

На месте работали экипажи Госавтоинспекции. В прокуратуре региона взяли на контроль установление обстоятельств аварии.

Нина Шевченко