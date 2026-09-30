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Семь человек госпитализированы после ДТП на мосту под Волгоградом

Вечером 30 сентября в Среднеахтубинском районе произошло столкновение автомобилей Skoda и Lada Granta на мосту в сторону поселка Колхозная Ахтуба. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В ДТП пострадали семь человек, четверо из них несовершеннолетние. Пострадавших доставили в больницу.

На месте работали экипажи Госавтоинспекции. В прокуратуре региона взяли на контроль установление обстоятельств аварии.

Нина Шевченко