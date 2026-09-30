Главные новости за 30 сентября. Ростов-на-Дону и область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в Законодательное собрание региона проект поправок в областной закон о перемещении и хранении задержанных транспортных средств. Документ предполагает упрощение процедуры эвакуации автомобилей. Как следует из документа, ранее сотрудники полиции были обязаны составлять отдельный протокол о задержании транспортного средства и присутствовать на месте до начала его перемещения на штрафстоянку. Согласно новым правилам, составление такого протокола стало необязательным.

Ростовская область заняла восьмое место среди российских регионов по кредитной активности — в августе 2026 года жители региона оформили более 127 тыс. кредитов на сумму 30,2 млрд руб. По данным объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле дончане оформили 115,9 тыс. кредитов на 29,3 млрд руб. Количество выдач за месяц выросло на 10%, а объем — на 3%. Показатель кредитной активности составил 7,22 кредита на 100 жителей. Всего за восемь месяцев 2026 года в регионе выдано 863 тыс. кредитов на более чем 225 млрд руб.

С 8 октября по всей Ростовской области при угрозе ракетной или беспилотной опасности будут включаться сирены и сиренно-речевые установки. Соответствующий порядок оповещения населения утвержден в регионе. Ранее сообщалось, что включение сирен с передачей экстренной информации при объявлении ракетной опасности планировалось только в Батайске.

Количество коммерческих тендеров на модульные быстровозводимые и мобильные защитные укрытия в Ростовской области за первые восемь месяцев 2026 года выросло на 69% относительно аналогичного периода 2025 года. По данным аналитиков торговой площадки «ТендерПро», это связано с изменениями в порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны в России, после которых предприятия стали активнее закупать соответствующие конструкции. Рост интереса обусловлен в первую очередь нормативными изменениями в сфере гражданской обороны.

К севу озимых под урожай следующего года приступили во всех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Уже засеяно более 900 тыс. га. Ежедневный темп составляет порядка 60 тыс. га, что выше прошлогодних показателей. Параллельно продолжается уборка урожая, в том числе поздних зерновых и риса. Собрано более 1 млн т масличных культур, основная из которых — подсолнечник.

В Ростовской области со 2 по 26 октября временно отменят три электрички. Причиной стал капремонт железнодорожного пути, сообщили в пресс-службе СКЖД. С 1 по 25 октября прекращено курсирование поезда № 6361 Лихая — Глубокая (отправление со станции Лихая в 20:23). Со 2 по 26 октября приостановлено движение еще трех электричек: № 6354 Глубокая — Лихая (отправление в 06:04), № 6366 Лихая — Новомихайловская (отправление в 07:23) и № 6367 Новомихайловская — Лихая (отправление в 08:19).