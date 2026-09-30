Главные новости за 30 сентября. Кавказ

С 1 октября 2026 года розничная цена природного газа для населения Ставропольского края вырастет с 8,83 до 9,90 руб. за куб. м. В Лермонтове тариф увеличится с 7,52 до 8,10 руб. за куб. м. Об этом говорится в постановлении Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 29 сентября. Таким образом, для большинства жителей края газ подорожает на 1,07 руб. за куб. м, или примерно на 12,1%. В Лермонтове рост составит 0,58 руб., или около 7,7%. Новые цены установлены для газа, реализуемого ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению края.

В Ессентуках суд приговорил бывшего старшего инспектора краевого Минстроя и экс-замминистра — начальника инспекции к 7,5 и 8,5 года лишения свободы за получение взяток. Кроме того, с осужденных взыскали в доход государства более 1 млн руб. Суд установил, что чиновники получили от руководителей строительных организаций 900 тыс. руб. за беспрепятственное проведение итоговых проверок и оформление заключений о соответствии построенных в Ессентуках многоквартирных домов проектной документации. Деньги передавались инспектору, который распределял их между соучастниками.

В Северо-Кавказском федеральном округе по состоянию на 1 июля 2026 года было зарегистрировано 2,17 млн кредитных карт. Это на 0,04% больше, чем в начале года, и на 2,28% больше, чем год назад (2,17 млн и 2,12 млн карт соответственно). По данным регулятора, в Ставропольском крае на 1 июля 2026 года было зафиксировано 975,9 тыс. кредиток, что на 0,04% больше, чем было на 1 января 2026-го, и на 2,28% больше, чем было на 1 июля 2025-го (975,5 тыс. и 954,1 тыс. соответственно).

На побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска 30 сентября, а также 1 и 2 октября ожидается понижение уровня воды ниже опасной отметки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди основных рисков при низком уровне воды в море — проблемы с навигацией: суда могут сесть на мель, особенно в мелководных районах, у причалов и в узких проливах.

Парламент Кабардино-Балкарской Республики расширил перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков. Соответствующее решение распространяется на женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Согласно принятому законопроекту, указанным лицам предоставляется право на получение в собственность бесплатно земельных участков из государственного и муниципального фонда под индивидуальное жилищное строительство.