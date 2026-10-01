Около 120 адресов Краснодара останутся без света 1 октября

Завтра, 1 октября, около 120 адресов в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает «Краснодарэлектросеть».

С 08:00 до 17:00 подача электричества будет ограничена на улицах: 1-я Линия, 2-я Линия, Абрикосовая, Апрельская, Витебская, Воровского, Достоевского, 4-й проезд Достоевского, Есенина, Запорожская, Карасунская, Криничная, Кутузова, Лесная, Магистральная, Майская, Молодежная, Некрасова, Новороссийская, Розовая, Ростовская, Северная, Тимирязева, Тихорецкая, 1-й проезд Тихорецкий, 3-й проезд Тихорецкий, Трубилина, Уральская, Хлебосольная, Чернышевского, 4-й проезд Чернышевского, 5-й проезд Чернышевского, Энтузиастов, Юбилейная, Яблоневая, 40 лет Победы, Аляскинская, Кубанская, Окружная, Подорожная, Рязанская, Таежная, Триумфальная, Ришельевская, Ришельевский переулок, Кишиневская, Клубничная, Академическая, Масличная, Кругликовская, Кругликовский проезд, Подсолнечная, Передовая, Жлобы, Ярославская, Островского, Краснофлотская, Московская, Красных Зорь, Коллективная, Клиническая, Российская, 3-я Трудовая, 2-я Тихая, 3-я Урожайная, 4-я Трудовая, 5-я Дорожная, 5-я Трудовая, 6-я Дорожная, 7-я Дорожная, Чернышева, Ставропольская, Осипенко, проезд Осипенко, Ким, Димитрова, 3-й проезд Болотникова, Болотникова, Пионерская, Ключевая, Пугачева, Промышленная, Чехова, Дубинский переулок, Адыгейская Набережная, Лунный переулок, Стеклотарный переулок, 1-я линия ПРК.

С 09:00 до 12:00 без света останется улица 70 лет Октября.

С 09:00 до 13:00 электричества не будет на улицах: 40 лет Победы, Достоевского, 4-й проезд Достоевского, Некрасова, Островского, Российская, Чернышевского, 4-й проезд Чернышевского, 5-й проезд Чернышевского, Краснофлотская.

С 09:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах: Артиллерийская, Воровского, Карла Маркса, Красных Партизан, Пластунская, Северная, Тургенева, Адмиралтейская, Багратионовская, Барклаевская, Приятная, Есенина, Молодежная, Тимирязева, Энтузиастов, Калинина, переулок Калинина, Кутузова, Юбилейная, Яблоневая, Розовая, Академическая, Масличная, Кругликовская, Кругликовский проезд, Подсолнечная, Передовая, Жлобы.

С 10:00 до 13:00 без света останутся улицы: Ореховая, Народная, Земляничная, Садовая, Цветочная.

С 13:00 до 17:00 электричества не будет на улицах: Мачуги, 40 лет Победы, Коллективная, Московская, Краснофлотская, Ростовская, Красных Зорь, Островского, Клиническая.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина